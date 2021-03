Vil at disse personene skal sitte i nytt styre i Rogaland Arbeiderparti

Valgkomiteen Rogaland Arbeiderparti innstiller følgende personer til nytt styre ved det digitale årsmøtet 13. mars:

Leder: Torstein Tvedt Solberg, Stavanger (valgt til 2022)

Nestleder: Marianne Hirzel, Haugesund (valgt til 2022)

Nestleder: Odd Stangeland, Eigersund (velges for 2 år)



Leder kvinnenettverket: Astrid Reiestad Førli, Gjesdal (velges for 2 år)

Medlemsansvarlig: Tone Elin Berge, Hå, (valgt til 2022)

Styremedlem: Mads Drange, Suldal, (velges for 2 år)

Styremedlem: Tove Elise Madland, Vindafjord (valgt til 2022)

1. vara Hamza Ali (Sola)

2. vara Tilde Broch Østborg (Stavanger)

3. vara Faruk Brahimi (Sandnes)

4. vara Svanhild Irene Lygre Andersen (Karmøy)

5. vara Bernhard Brunes (Time)

Alle varamedlemmene velges for 1. år.



Innstillingen er enstemmig.