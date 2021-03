Koronamillioner til næringslivet i Stavanger

Pengene skal hjelpe det lokale næringslivet som er rammet av smitteverntiltak. Det vil også kunne bidra til økt sysselsetting og økonomisk vekst. Det melder Stavanger kommune på sine nettsider torsdag kveld.

– Det er svært gledelig at Stavanger får disse ekstra midlene til å støtte opp om næringslivet i kommunen. Pandemien har rammet deler av næringslivet hardt. Vi skal nå legge opp en plan for fordelingen av midlene og hvilke søknadskriterier som skal legges til grunn, sier næringssjef, Anne Woie.

Midlene kommunen får er del av regjeringens stortingsproposisjon 79s. I møte 9. februar 2021 bestemte kommunalutvalg at midlene skulle fordeles til næringslivet gjennom en åpen utlysning med kort søknadsfrist. Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å kunne få midler, skal besluttes av kommunalutvalget, skriver kommunen.

– Vi har forståelse for at flere aktører i næringslivet har likviditetsutfordringer og ønsker midlene fordelt så raskt som mulig. Vi skal legge til rette for en rask saksbehandling og utbetaling av midler, men samtidig sikre at det blir en god prosess rundt dette, sier Woie.

– Sårt tiltrengte midler

Stavanger kommune påpeker at pengene kommunen har fått i ekstra tilskudd vil være sårt tiltrengte midler for den delen av næringslivet som spesielt kjenner på koronasituasjonen.

– Likevel vet vi at dette ekstratilskuddet ikke vil være tilstrekkelig til å demme opp for alle utfordringene.

– Vi må ta noen krevende valg med tanke på søknadskriterier og prioritere de søknadene som faller inn under disse og kanskje har størst betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. ​Dette er først og fremst en gladmelding for næringslivet og vi ber om at bedriftene følger med når utlysning av midlene kommer og griper muligheten for å søke, sier Woie til Stavanger kommune.