Ansatt på Kvadrat koronasmittet

– Vi er kjent med at det har vært et tilfelle med påvist covid-19 på Starbucks Kvadrat. Den ansatte og nærkontakter er tatt ut i karantene, sier senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik, i en pressemelding torsdag.

Ifølge Stavanger Aftenblad var vedkommende sist på jobb lørdag. Tirsdag testet den ansatte positivt for koronaviruset. Dermed ble 13 nærkontakter, alle kollegaer, satt i karantene.

Ifølge senterlederen har alle de ansatte testet negativt og så langt er ingen andre påvist smittet.

Kunder varslet

– Starbucks bruker en app for registrering av besøkende og kunder som har vært innom i gjeldende tidsrom er varslet med beskjed om å være vare på eventuelle symptomer og ha lav terskel for å teste seg i tiden som kommer, sier Hjørnevik.

I pressemeldingen forklarer hun at det har oppstått ulike rykter om omfang, og understreker at selv om Kvadrat tar dette på alvor er det en viktig presisering at det ikke er snakk om et større smitteutbrudd på Kvadrat.

Smittesporingsteamet i kommunen jobber nå med å kartlegge og iverksette tiltak for å sikre kontroll.

– Den smittede blir godt ivaretatt og vi har god dialog med kommunen. Vi følger alle retningslinjer og fortsetter vårt fokus smittevern og trygg handel, sier Hjørnevik.

Starbucks vil holde stengt inntil kommuneoverlegen godkjenner åpning