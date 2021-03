To personer anmeldt for koronalovbrudd

– Vi har vært i kontakt med de to personene som har fått påvist mutert viruset. Det viser seg at de har beveget seg utenfor sin egen bopel etter at de har fått påvist smitte, opplyser midlertidig politikontakt i Tysvær, Bjørn Inge Espeland, til Haugesunds Avis.

Han understreker at politiet har vært i løpende dialog med de to personene siden de ble involvert i saken.

– De har nå blitt tydelig instruert i alvorlighetsgraden av å bryte karantene- og isolasjonsplikten. Og hvilke konsekvenser det vil få for en hel kommune og områdene rundt dersom viruset sprer seg, sier han.

Personene er anmeldt, og saken følges opp videre, skriver avisa.