Sportsvaskingen

Den trofaste fansen i Vikinghordene har stilt seg på linje med andre norske supporterklubber i et initiativ mot såkalt sportsvasking. Begrepet brukes mot stater som arrangerer, sponser eller tar eierskap til store mesterskap som Fotball-VM, eller klubber som Manchester City eller Paris Saint-Germain. Sportsvasking er en måte å rengjøre seg selv fra elendig omdømme forårsaket av brudd på menneskerettighetene og andre overgrep.

Mens fotballforbundene og mange klubber later som om de er blinde og døve når spørsmålet om menneskerettigheter kommer opp, er refleksene langt sunnere hos de mest ihuga tilhengerne av klubber som Viking, Vålerenga og Brann. De ønsker ikke at klubbene skal dra til Qatar på treningsleir, eller eventuelt la seg sponse av regimet.

Koblingen mellom toppidrett og regimer med behov for å vaske et møkkete rykte, har vært synlig til stede siden Adolf Hitlers forsøk på å vise Nazi-Tysklands overlegenhet gjennom Berlin-OL i 1936. Fotball-VM i Qatar i november og desember neste år er nok et eksempel på fotballedere som setter penger over menneskerettigheter.

Den engelske avisen The Guardian har gjennom flere år fulgt forberedelsene til VM i ørkenlandet nøye, og en analyse viser at over 6500 gjestearbeidere har mistet livet siden Qatar for ti år siden ble tildelt mesterskapet. De hårreisende tallene viser at det i gjennomsnitt dør tolv gjestearbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka i Qatar. Tallene er trolig langt høyere siden statistikken ikke inkluderer gjestearbeidere fra Kenya og Filippinene.

I seg selv er det absurd at et ørkenland uten fotballtradisjoner skal bygge syv gigantiske fotballstadioner, en ny by, ny flyplass, nye hoteller og ny offentlig transport til et mesterskap som på grunn av varmen må spilles på et tidspunkt der de store europeiske ligaene er i full gang. Det absurde toppes dessverre bare av det faktum at gjestearbeideres liv er uten verdi i Qatar.