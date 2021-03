Skal ha kjørt Audi ut på et jorde

Grunnen til at saken var oppe i retten var at politiet ønsker fortsatt å beholde førerkortet til den 19 år gamle mannen.

Bakgrunnen for det er at han er siktet for uaktsom kjøring. Dette ved at han klokken 05.20 den 13. desember i fjor kjørte en Audi på Timevegen i Time kommune. Her mistet han kontrollen i en venstrekurve slik at bilen kjørte av veibanen og havnet på et jorde 70 meter unna.

19-åringen forklarte i retten at han holdt en fart på 60 km/t, at han oppdaget et rådyr i veien, at han svingte unna og at han kom for langt ut i grøften til at han klarte å komme seg tilbake på veien igjen. Ifølge 19-åringen var det ikke snakk om 70 meter ut på jordet, men 63 meter.

Stavanger tingrett kom til at det var skjellig mistanke om uaktsom kjøring og at det var grunn til å tro at 19-åringen hadde hatt svært høy hastighet forut for kjøringen.

I den forbindelse viste retten til at det var 70 meter fra stedet bilen kjørte av veien til stedet der den stoppet. Bilen hadde da kjørt gjennom to gjerder og over en forhøying før den stoppet.

Retten viste også til at 19-åringens forklaring framstår som lite troverdig. I den forbindelse ble det blant annet vist til at det ikke var bremsespor på stedet.

Dermed kom Stavanger tingrett til at politiet kan tilbakekalle førerretten til saken mot ham er avgjort, men ikke ut over den 10. mai år.

