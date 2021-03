Kreftforeningen gjør helomvending: – Ingen lett avgjørelse å ta

Som følge av koronasituasjonen stanses 20.000 frivillige fra å gå fra dør til dør under Krafttak mot kreft. Nå blir Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft, som gjennomføres fra 6.-14. mars, heldigital, skriver Kreftforeningen i en pressemelding.

Vanligvis går rundt 20.000 frivillige, deriblant mange russ, fra dør til dør for å samle inn penger til kreftsaken.

– Smittsomme mutasjoner og skjult smitte gjør situasjonen mer uoversiktlig enn vi hadde sett for oss. Det viser blant annet utbruddet på St. Svithun VGS. Vi ønsker ikke å ta noen sjanser i dagens koronasituasjon, og kommer derfor ikke til å sende ut våre frivillige fra dør til dør i år, sier Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland.

Ingen lett avgjørelse

Planen var opprinnelige å gjennomføre en dør til dør-aksjon med strenge smittevernregler, blant annet ved ikke å samle inn kontanter på bøsser.

Selv om det er lokale forskjeller og lav smitterisiko i mange områder, gjelder heldigitaliseringen av aksjonen for hele landet, opplyser Kreftforeningen.

– Dette er ingen lett avgjørelse å ta. Å samle inn penger til kreftsaken er viktigere enn noen gang, og vi vet at det å banke på dørene til folk har mye å si for innsamlingsresultatet. Nå gjør vi endringer for å stå i solidaritet med den store dugnaden samfunnet står i, og for å beskytte de som trenger det mest. Nå skal vi gjøre alt vi kan for å skape like stort engasjement og samle inn mest mulig digitalt, sier Gram i pressemeldingen.

Kreft tar ikke pause

Pengene som samles inn under årets aksjon skal gå til forskning på kreftformer som få overlever.

– Noen kreftformer er det svært få som overlever. Det ønsker vi å endre på. Formålet er ekstra viktig nå som verdens helsesituasjon i stor grad er preget av koronapandemien. Kreft tar aldri pause, heller ikke under en pandemi. Derfor håper jeg alle vil vippse en gave til livsviktig kreftforskning, sier Gram.

Fakta Krafttak mot kreft:

• Kreftforeningens årlige, nasjonale innsamlingsaksjon.

• Gjennomføres fra 6.- 14. mars.

• For å hindre spredning av koronaviruset og beskytte sårbare grupper blir årets innsamling heldigital.

• I årets aksjon går pengene til forskning for at flere skal overleve kreftformene som få overlever, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging.

• Gi ditt bidrag på Vipps til 491000, på krafttakmotkreft.no eller til kontonummer 1503.07.66056.