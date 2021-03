UiS-forskere på rangeringer over verdens fremste forskere

17 UiS-forskere er å finne på listen for hele karrieren, og 20 på listen for 2019, melder Universitet i Stavanger (UiS) i en pressemelding tirsdag.



Sett i forhold til stillinger innen undervisning, forskning og formidling ved UiS, utgjør dette for 2019 tre prosent av forskerne ved universitetet.



– Tre prosent av forskerne ved UiS er altså blant verdens to prosent mest siterte innenfor sine fagfelt i 2019. UiS er med andre ord overrepresentert på denne listen. Det er svært gledelig og viser tyngden i forskningen ved UiS, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, i pressemeldingen.



Bak rangeringen står forskere fra Stanford universitetet som sammen med forlaget Elsevier og konsulentfirmaet SciTech Strategies har analysert siteringer i databasen Scopus som Elsevier lanserte i 2004.



Den ferdige studien rangerer verdens topp 100.000 forskere, to prosent av verdens forskere, basert på siteringer etter siteringspraksisen på forskernes respektive fagområder. Hele databasen til forskerne finnes her: Mendeley Data - Data for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators".



Siteringer er det mest allment aksepterte målet på kvalitet i forskning og viser hvor stor impact forskningen har på annen forskning, ifølge pressemeldingen.

