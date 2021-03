Skal ha truet butikkansatt med at han ville ta med broren sin for å drepe ham

Saken mot en 26 år gammel mann skal opp i Jæren tingrett 6. mai i år.

8. juni i fjor skal han ha truet en butikkansatt på en dagligvarebutikk. Blant annet skal han ha sagt at til vedkommende at han ville ta med broren sin for å drepe ham.

Tiltalen lyder også på flere overtredelser han er gitt i forhold til en person bosatt på Jæren.

26-åringen skal også ha oppbevart diverse tyvegods, blant annet to stjålne sykler.

2. august i fjor skal han også ha kappet av ledningen til et overvåkingskamera tilhørende en fotballklubb på Jæren, samt stjålet et kjennemerke på en bil.

