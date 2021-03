Røykte hasj og drakk alkohol – må betale 20.000 kroner

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Klokken 01.35 den 17. april i fjor kjørte han bil på Storhaug i Stavanger og ble stoppet av politiet.

I tillegg til at han hadde en promille på 0,92 var han også påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5 – noe som førte til at retten konkluderte med at han var påvirket tilsvarende en promille på 1,2 under kjøringen.

I skjerpende retning la retten noe vekt på at han hadde med en passasjer i bilen, samt at kjøringen fant sted i bynære strøk.

Samtidig ble det lagt noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble 30 dagers ubetinget fengsel som er en fellesstraff med en tidligere dom.

Han må også betale en bot på 20.000 kroner og han fikk også to års sperrefrist for erverv av førerrett.

