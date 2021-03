Meningsmåling: Høyre er størst i Stavanger

En fersk meningsmåling viser at Høyre er det største partiet i Stavanger. Partiet, som etter 25 år nå er i opposisjon i Stavanger, får 33,9 prosent oppslutning.

Meningsmålingen er gjort av Sentio på oppdrag for Høyre. Etter å ha spurt 600 velgere i Stavanger, viser tallene at Høyre, Frp, Venstre og KrF har et knapt flertall.

– Dette er fantastisk gledelig. Jubelen er stor og stemning er god internt i laget vårt. Dette er kjempemotiverende. Det er her vi skal ligge. Dette er ambisjonen vår, sier gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal til RA.

– Det er også kjekt at dersom det var valg nå, kunne Høyre ha dannet flertall sammen med Venstre, KrF og Frp, sier hun.

Tallene

Dersom det var valg i morgen hadde 600 Stavanger-velgere stemt følgende:

Høyre, Frp, Venstre og KrF hadde fått et knapt flertall dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling.



Høyre: 33,9 prosent (23,1 prosent i valget 2019)

Ap: 29,2 prosent (25,4 prosent i valget 2019)

Frp: 9,4 prosent (8,9 prosent i valget 2019)

Rødt: 5,2 prosent (5,5 prosent i valget 2019)

SV: 5,1 prosent (4,8 prosent i valget 2019)

Sp: 4,6 prosent (4,8 prosent i valget 2019)

KrF: 4,4 prosent (4,4 prosent i valget 2019)

MDG: 3,4 prosent (6,5 prosent i valget 2019)

Venstre: 3,4 prosent (4,7 prosent i valget 2019)

Pp: 1,2 prosent (1,7 prosent i valget 2019)

De Kristne: 0,3 prosent (0,9 prosent valget 2019)

FNB fikk ingen stemmer.​

Solid hopp

33,9 prosent er et solid steg fra forrige kommunevalg i 2019. Den gang fikk Høyre kun 23,1 prosent.

– Etter et skuffende lokalvalg i 2019, er det godt å se at vi øker. Vi hadde faktisk 33,6 prosent oppslutning på en meningsmåling oktober 2020, ett år etter valget. At vi nå øker enda mer er indikasjon på at Høyre i Stavanger gjør noe bra, sier Knutsen Hegdal.

Årsaken til nedturen i 2019 var bompengesaken, mener Høyre-gruppelederen.

Ingen «stemte» FNB

I den ferske meningsmålingen, hvor 600 personer svarte, var det ingen som «stemte» på FNB. Frode Myrhol er overrasket.

– Ja, svært overrasket. Vi er nok et offer for egen suksess med de endringene vi har fått på plass med fjerning av rushtidsavgiften, sier Myrhol, som også påpeker at det ikke er kommunevalg til høsten.

– Uansett er det ikke noen tall man liker å høre. FNB har en jobb å gjøre når det kommer til å få folk til å forstå den viktige jobben vi gjør, og hva vi har fått til, sier Myrhol.

Han erkjenner at FNB har fått lav oppslutning på flere meningsmålinger.

– Likevel har vi scoret greit ved selve valget, sier Myrhol.

– Vi driver ikke valgkamp hver uke gjennom fire år. FNB må jobbe med å få vedtatt gode saker. Så får vi heller fortelle om at vi har fått til når vi nærmer oss kommunevalget, avslutter Myrhol.

– FNB-velgere til Høyre

– Høyre mistet mange velgere til FNB ved forrige kommunevalg. De som valgte å protestere mot oss da, er nå kommet tilbake til oss, mener Knutsen Hegdal.

Hun mener Høyres lokale arbeid for næringslivet under koronapandemien har slått positivt ut blant velgerne.

– I tillegg er skole, barnehage, eldreomsorg kjernesaker som vi aldri slipper, sier Knutsen Hegdal.

Hun tror ikke det er lettere å være i opposisjon under koronapandemien.

Ap: – Halvannet år til valg

Ap hadde i 2019-valget en oppslutning på 25,4 prosent. I februarmålingen til Sentio får ordførerpartiet 29,2 prosent. Gruppeleder Dag Mossige i Ap synes det er hyggelig å gå fram, men er ikke for opptatt av meningsmålinger.

– Vi driver ikke politikk for meningsmålinger, men gjør det som er det beste for byen. Det er halvannet år til neste lokalvalg, og vi er ikke så opptatt av meningsmålinger om det nå, sier gruppeleder Dag Mossige, som mener det viktigste for partiet er å fortsette med gjøre Stavanger bedre for alle.

– Å sikre at selskaper kan tilby jobb til folk. At barn får en god skole, at eldre får god oppfølging – og at de som har størst utfordringer i livet akkurat nå – får størst oppmerksomhet.

– Så er det selvsagt hyggelig at vi går fram. Folk gir jo tilbakemeldinger til oss om at det vi gjør er viktig for dem. For eksempel ros fra næringslivet for å tenke nytt, for våre initiativ for å utvikle sentrum, og for å gjøre Stavanger til Norges beste barneby og tiltrekke oss ung arbeidskraft, sier Mossige.

Frp: – Koronaskygge

Gruppeleder i Frp, Leif Arne Moi Nilsen, gleder seg over økt oppslutning og framgang i forhold til valget i 2019.

– Lokalt er jeg fornøyd. Gratulerer til Høyre, som er størst. Vi hadde jo fått flertall med dem. Men nasjonalt har det ikke vært så godt. Vi har en jobb å gjøre. Jeg er tålig fornøyd, men vi må brette opp ermene, sier Moi Nilsen, som mener koronapandemien skygger for den lokale politikken. Interessen er mindre.

– Det gjelder å få tydelig fram politikken vår i valgkampen.