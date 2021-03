Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå – statsadvokaten varsler snarlig beslutning

Av Steinar Schjetne

– Behandlingen av begjæringen vil bli prioritert, og vi har ambisjon om å treffe en avgjørelse i løpet av noen dager, skriver førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i en pressemelding.

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen sendte i helga sin begjæring om løslatelse til statsadvokatembetet i Agder, etter at han torsdag fikk medhold i Gjenopptakelseskommisjonen om at saken hans skal gjenopptas. Kommisjonen har funnet flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen og mener han ville blitt frifunnet hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt fram i forbindelse med gjenopptakelsesbegjæringen.

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, men har så langt ikke villet begjære seg løslatt fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld.

– Grunnleggende feil dom

– Man kan ikke bruke en dom som er bevist uriktig som grunnlag for tvangstiltak mot en innsatt. Derfor skal ikke Kristiansens begjæring om løslatelse behandles langs ordinære linjer. Hvis statsadvokaten er enig, kan Kristiansen bli løslatt med en gang, sier Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB mandag formiddag.

Påtalemyndigheten var sterkt imot at Viggo Kristiansen skulle få prøvd forvaringsdommen etter drapene i Baneheia på nytt. Da det ble klart at kommisjonen likevel ga ham medhold, sendte Agder statsadvokatembeter ut en pressemelding hvor det ble understreket at Viggo Kristiansen fremdeles er under soning.

– Avgjørelsen om gjenåpning innebærer ikke at statsadvokatene per nå vil begjære ham løslatt, het det i meldingen.

– Plikt til å løslate

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt.

Sjødin mener kommisjonens beslutning innebærer at det er plikt til å løslate Kristiansen.

NTB er kjent med innholdet i begjæringen som ble sendt til Agder statsadvokatembete søndag kveld. Kristiansens advokat viser til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer – DNA-beviset, telefonbeviser og Jan Helge Andersens forklaring. De mener bevisene mot Kristiansen er svekket, og telefonbeviset for ham styrket.

– Viggo Kristiansen er i realiteten ferdig sonet. Når det gjelder forvaringsdom, er det vanskelig å få gjentakelsesfare vurdert ut fra en dom med så mange feil at den er gjenåpnet, står det.

