Joner vil inspirere til trening – med øl og røyk

Skuespiller Kristoffer Joner har for første gang spilt inn en reklamefilm, og dét for Storhaug Treningssenter i Stavanger. Sammen med daglig leder og medeier av treningssenteret, Thomas Skjørestad, fotograf Atle Dahl, klipper Reidar Ewing og lydmann Håvard Rosenberg, har de laget en reklamefilm om en mann som trener på treningssenter og som åpenbart vet viktigheten av å trene – både fysisk og psykisk. Likevel er ikke filmen som alle andre reklamer for trening og god helse, og det er det en grunn til.

– Én i bransjen sa til oss at sannheten ikke selger, og det likte vi ikke. Vi prøvde derfor å lage en reklamefilm som handler om sannheten, sier Joner til RA før han fortsetter:

– Folk kan bli både redd og irritert av å gå inn på treningssentre, og det finnes så mange andre reklamer som forteller hvordan en bør se ut. Det blir man lei av. Dette treningssenteret sier at man skal drite i det, fordi det er plass til alle – også de som ønsker å sprade rundt.

LES OGSÅ: Endelig åpnet: – Kjenner at formen ikke er den samme

Sannferdig historie

I reklamefilmen, som Joner påpeker er en historiefortelling satt på spissen, starter han med å fortelle hvor viktig trening er – og det mener han oppriktig. Like etter får han servert øl og sigaretter, og minner oss på hvor viktig det også er å nyte livet og slappe av.

– Vi prøver å få fram et poeng, og vi håper vi kan oppnå at de som vegrer seg for å gå på treningssenter, gir litt mer faen og faktisk går dit, sier Joner.

– Jeg synes man må kunne fortelle historien på en sannferdig måte og at ting som regel har en bakside, legger han til.

Sigarettene og alkoholen er ifølge Joner et bilde på at det også finnes en annen side av trening.

– Det passet inn for å gjøre reklamefilmen morsom, og kontrasten stor, sier han før han fortsetter:

– Polet har økt salget sitt i disse tider, og det trenger vi ikke lyve om. Folk tar seg både øl, vin og sigaretter, og det er ingen krise.

LES OGSÅ: Folken-sjefen som skeier ut med musikkvideoer på nettet og bordtennis

– Stolte

Daglig leder og medeier av Storhaug Treningssenter, Thomas Skjørestad, har en ambisjon om å få folk i trening, og at man kan se at treningssentrene er en plass alle kan gå.

– Trening handler ikke om alt eller ingenting. Mange gruer seg til å gå på treningssenter fordi de er redd for å bli dømt. Det trenger man ikke for alle er opptatt med å tenke på seg selv, sier han til RA.

Også Skjørestad mener kontrastene i filmen er med på å understreke et poeng, og han synes det er kjekt at de har fått med Joner på laget.

– Det er helt fantastisk. Joner gir gass, og det er veldig kult. Han virkelig brenner for alt han sier i reklamefilmen, og det gjør det troverdig, sier den daglig lederen.

Etter at Storhaug Treningssenter publiserte reklamefilmen på sine Facebook-sider søndag kveld, har det kommet mange hundre reaksjoner og kommentarer.

– Vi trodde at det ville komme noen negative tilbakemeldinger, men jeg har ikke fått én eneste én, sier Skjørestad før han fortsetter:

– Vi er veldig stolte over filmen.

Joner synes det er hyggelig å høre at folk setter pris på reklamen.

– Jeg tror folk setter pris på ærlighet, og at denne reklamefilmen utfordrer.

– Selv er vi veldig fornøyde, og mener dette er en reklame vi kan stå for, sier han.