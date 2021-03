Ble stoppet etter å ha kjørt med denne lasten

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

En traktor og tilhenger med last ble stoppet på kontrollplassen, og det viste seg at traktoren mangler forsikring og dokument. sjåføren fikk kjøreforbud og 500 kroner i gebyr for manglende dokument. Han måtte ordne forsikringen for han fikk fortsette.

Én uttrekkbar semitrailervogntog som hadde delbart kollilast fikk kjøreforbud, da det var lastet feil på lasteplanet ettersom vontoglengden var over den lovlige lengden som de hadde lov til å ha. Sjåføren måtte ordne det før videre kjøring.

Ett vogntog som hadde bred last fikk kjøreforbud på grunn av manglende merking av utstikkende gods. Sjåføren måtte også merke bak kjøretøyet før vedkommende kunne fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

