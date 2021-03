Viggo Kristiansen begjærer seg løslatt

I snart elleve år har Kristiansen kunnet begjære seg løslatt, men har ikke villet gjøre dette fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld.

Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for Baneheia-drapene.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin til TV 2.

Torsdag kom beslutningen fra Gjenopptakelseskommisjonen om at det var grunnlag for å gjenåpne Baneheia-saken på nytt etter nye bevis i saken.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

