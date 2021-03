Skal ha blitt forbannet fordi han ikke fikk veid seg før morgenkaffen

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 53 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder blant annet på at han ved vold eller trusler skal påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.

15. november 2019 i Åna fengsel fikk han avslag på et krav om at betjentene hver morgen skulle ta med en badevekt slik at han fikk veid seg før han drakk morgenkaffen. Det skal ha ført til at han skal ha reist hånden han hadde kaffekoppen i og gjort en bevegelse som om han skulle kaste kaffekoppen på en politibetjent.

19. november 2109 skal han ha kastet varm kaffe gjennom luken i celledøren mot en fengselsbetjent da vedkommende ikke ville finne en badevekt til ham.

Tiltalen lyder også på at skal sjikanert en fengselsbetjent, samt å ha kommet med trusler mot en rettsinstans og en dommer som skal ha avvist hans anke over en dom.

Saken skal opp i Jæren tingrett 4. mai i år.

