NRK: Stemmetrøbbel under MGP har ikke påvirket resultatene

Sjefen for NRKs stemmeordning Inge Thorud sier til Dagbladet at et eksternt støttesystem tolket den veldig høye trafikken som mistenkelig aktivitet, og stoppet enkelte henvendelser idet stemmevinduet åpnet.

Dette har ikke påvirket noen av resultatene i de tre rundene med avstemning, ifølge Thorud. Han sier til VG at han likevel forstår folks frustrasjon.

Andreas «TIX» Haukeland gikk av med seieren i finalen. I mai skal han representere Norge under den internasjonale Eurovision-finalen i Rotterdam med låten «Fallen Angel».

