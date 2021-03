Tananger-mann skulle kjøpe røyk - ble millionær

Mann (56) ble pantemillionær på Kiwi i Tananger.

Torsdag i 13-tiden skulle mannen inn på den lokale Kiwi-butikken for å kjøpe røyk og pante en pose med tomgods verdt 30 kroner.

Som vanlig trykket han på Røde Kors-knappen. Da han forlot butikken hadde han blitt millionær.

– Jeg hørte en fanfare, og tenkte jeg hadde vunnet en 50-lapp, slik jeg har gjort før. Så jeg så ikke på pantelappen før jeg hadde kommet langt inn i butikken. Da så jeg nærmere på den, og kunne ikke tro det jeg så. Jeg ble helt sjokkert, forteller den heldige mannen i en pressemelding fra Pantelotteriet.

På pantelappen sto det ikke 50 kroner, men én million kroner.

LES OGSÅ: Solgt før visning: 900.000 kroner over prisantydning

Skjelven i bilen

– Jeg tenkte at dette ikke var mulig. Da jeg satte meg i bilen for å kjøre den korte turen hjem var jeg helt skjelven. De skulle nesten ha satt en rød varseltrekant på millionloddene, for det var ikke helt trygt å kjøre i den tilstanden, sier 56-åringen.

Mannen ønsker å være anonym.

Samme dag tok han en liten tur til Stavanger for å feire.

– Jeg tok et par glass, bare helt alene. Litt feiring måtte jeg jo ha. I dag (fredag) har jeg spandert på meg en fridag, sier vinneren.

LES OGSÅ: Lokal toppidrett tatt på sengen av ny utsettelse

Betale gjeld

Hva han skal gjøre med pengene er Tananger-mannen ikke sikker på.

– Jeg bor alene med én inntekt, så disse pengene kom godt med. Jeg skal nok betale ned litt gjeld. Og så hadde det vært fint med en eksotisk ferie, men man kommer jo ikke så langt i disse dager.

Han har ikke tenkt å slutte med røykingen.

– Nei, det er nok for sent for det nå. Og det har jo bragt meg lykke, da. Så nå er det helt uaktuelt, sier han og ler.

At en kunde blir pantemillionær, skapte god stemning blant de ansatte på Kiwi-butikken.

Fast kunde

Werner Vatland, assisterende butikksjef på Kiwi Tananger, synes det er veldig moro at noen vinner i deres butikk.

– Spesielt når det er en fast kunde. Jeg har jo hørt mye om folk som har vunnet, men det blir mye mer ekte når man opplever det så nært, sier Vatland.

– Jeg synes Røde Kors gjør en god og viktig jobb her lokalt, og det virker som mange kunder synes lotteriet er en enkel og spennende måte å støtte dem på, legger han til.

Nyheten om pantemillionæren gleder også Trond Mæland, leder i Sola Røde Kors.

De er den nærmeste lokalforeningen til butikken, og får viktige inntekter fra Pantelotteriet hvert år.

– Først av alt vil jeg gjerne få gratulere den heldige vinneren. Vi i Røde Kors setter stor pris på alle de som trykker på Røde Kors-knappen. Spesielt moro er det når det er lokale vinnere, sier Mæland.

LES OGSÅ: Bergen-bandet som synger på sandnesdialekt

Røde Kors: – Viktige midler

– Midlene fra Pantelotteriet er veldig viktige for oss, og bidrar både til at vi kan drifte hjelpekorpset og ha en god omsorgstjeneste. Under pandemien har det dessverre vært utfordringer for besøkstjenesten, og å få møtt alle som har behov for det. Men vi har prøvd å løse det ved hjelp av telefonkontakt, ved å gå turer sammen og ved å ta ekstra smittevernshensyn ved besøkene, sier Mæland.

Selv trykker han alltid på Røde Kors-knappen når han panter.

– Jeg har faktisk vunnet 50 kroner tre ganger på rad de siste gangene, så det har vært veldig moro.

LES OGSÅ: Mann (26) hevder han ble truet med kniv av to andre menn