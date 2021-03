Sylvi Listhaug bekrefter at hun stiller som Frp-leder

Listhaug, som er 1. nestleder i partiet, kunngjorde kandidaturet på en pressekonferanse fredag.

Dagen før annonserte Jensen at hun gir seg som partileder og ikke stiller til gjenvalg til Stortinget.

Listhaug har hatt flere statsrådsposter. I mars 2018 gikk hun av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter en strid som startet med at Listhaug la ut et bilde på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

