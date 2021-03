Skal ha kommet med uriktig informasjon og valgt å svindle Nav

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 33 år gammel mann fra Stavanger.

Ifølge tiltalen skal han i perioden fra 15. mai 2017 til 7. januar 2018 ha jobbet for to arbeidsgivere. På meldekortene han sendte til Nav skal han ha opplyst at han ikke hadde utført arbeid, til tross for at han arbeidet 928 timer i denne perioden.

Dette førte til at han fikk utbetalt 132.080 kroner i dagpenger som han ikke skal hatt krav på.

Tiltalen lyder også på at 33-åringen skal ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 4. april.

