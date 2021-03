Stavanger er blant byene som får 5G først

I oktober offentliggjorde Telenor at Stavanger var en av de utvalgte storbyene som først får 5G i Norge. Utbyggingen startet like før jul, og allerede er det etablert 5G i flere deler av Stavanger. Første 5G-basestasjon kom i desember.

– Nå har vi kommet godt på vei, og har så langt bygd sju 5G-basestasjoner i Stavanger, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge i en pressemelding.

Siden Telenor etablerte Skandinavias første 5G-pilot i 2018, har selskapet brukt god tid på å teste, utforske og eksperimentere.

LES OGSÅ: Stort Løkkeveien-prosjekt fikk ja

30 nye baser før sommeren

– I dag strekker 5G-dekningen seg helt fra Madla via Bergeland og opp til Straen. Det er riktignok ikke helt overlappende dekning ennå, men vi har store planer for Stavanger. Allerede før sommeren vil vi etablere rundt 30 nye 5G-basestasjoner. Det er ingen tvil om at de innbyggerne i Stavanger går en spennende tid i møte.

Stavanger er Norges ubestridte energihovedstad, en ledende havbrukskommune og en stor og viktig landbrukskommune. Ifølge ordføreren i Stavanger, vil 5G åpne opp for store muligheter.

– Jeg er glad for at Stavanger er blant de første byene i Norge som får 5G, og vi gleder oss over hvilke muligheter som nå blir tilgjengelig for innbyggerne. Stavanger er et kraftsenter for teknologi og innovasjon, og med 5G i verktøykassa, åpner det seg opp store muligheter. Våre forskningsmiljøer, arbeidsplasser, helsetilbud og innbyggere vil nå få tilgang til en fantastisk teknologi og sammen skal vi forme Stavanger for fremtiden, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune i samme pressemelding.

LES OGSÅ: Graver etter Stavangers historie

2000 har 5G-mobil

Til tross for at 5G-utbyggingen er i en tidlig fase, har allerede 2000 5G-mobil i Stavanger.

Ifølge Telenors dekningsdirektør, indikerer det at siddiser er langt over snittet interessert i ny teknologi.

– I dag er det et fåtall som har en 5G-mobiltelefon og dermed har ikke den nye teknologien fått så stort betydning i folks hverdag ennå. I Stavanger har derimot godt over 2000 innbyggere anskaffet seg en 5G-mobil og er klare for den nye teknologien. Nå som en rekke mobilprodusenter har lansert sine 5G-mobiler, blant annet Samsung og Apple, så vil antallet øke raskt. Dette vil nok mange få stor glede av nå som 5G-nettet bygges ut i Stavanger.

LES OGSÅ: Færre pasienter fornøyd med sykehjem i Stavanger