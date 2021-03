Har rykket ut til trafikkulykke

Kollisjonen fant sted i krysset mellom Ullandhaugveien og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate på Tjensvoll omkring klokken 10.00 torsdag.

Ifølge politiet var det snakk om en påkjørsel bakfra og at den ene føreren har smerter i nakken.

Noe senere ble det meldt at begge førerne ble fraktet til legevakten for sjekk og at det ikke var med passasjerer i bilene.

Litt over klokken 11.00 meldte vegtrafikksentralen at det var fri ferdsel i området etter at det hadde vært redusert framkommelighet i forbindelse med ulykken.

LES OGSÅ: Har rykket ut til arbeidsulykke