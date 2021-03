Han er ny direktør på Sola Strand Hotel

Fra 1. mars er Michael Holm hotelldirektør på Sola Strand Hotel. Det melder Team Hotels i en pressemelding torsdag.

– Jeg kunne jo ikke si nei til et slik jobbtilbud. Vi skal sammen børste av det siste året som har preget hele bransjen og virkelig sette Sola Strand Hotell enda tydeligere på reiselivskartet i Norge, sier Holm og fortsetter:

– Jeg ser på det som en stor ære å skulle lede Sola Strand Hotell videre, hotellet er en institusjon for reiselivet i Rogaland og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med det fantastiske teamet på hotellet. Vi gleder oss til å skape flere minnerike opplevelser og utvikle hotellet videre sammen med gjengen i Team Hotels.

På kort sikt er ambisjonen å befeste Sola Strand Hotels posisjon som Rogalands ledende kurs-, konferanse-, selskap-og velværedestinasjon.

Holm har også planer om å ta et enda større grep om den kortreiste fritidstrafikken. Med en usikker situasjon for internasjonal turisme blir det enda viktigere å tilby gode alternativer for nordmenn som vil koble av i sitt nærmiljø.

Holm tar over etter Cornelius Middelthon, som hadde sin siste dag i januar.

Administrerende direktør i Team Hotels, Terje Ropstad, er svært fornøyd med å ha sikret seg Holm som ny hotelldirektør på Sola Strand Hotel.

– Vi er veldig begeistret for å ha Michael på laget. Med sin fremoverlente holdning og brede kunnskap om hotell var valget av Michael enkelt. Hans bakgrunn passer perfekt med den retningen vi ønsker å ta hotellet, og har i tillegg god kjennskap til nærområdet. Vi ser frem til å følge han i utviklingen av Sola Strand Hotel, sier Terje Ropstad, Administrerende Direktør i Team Hotels.

Holm har senest ledet Clarion Hotel Air ved Stavanger lufthavn.

Holm er sørlending og har blant annet utdanelse fra Norsk Hotellhøyskole ved UiS fra 2011. Han startet sin karriere innen servicebransjen da han som 15-åring begynte hos Quality Hotel & Resort Kristiansand.

Etter det har han hatt mange roller innen hotell, blant annet som resepsjonist, arrangement- og møteansvarlig og driftsleder.