Folken har ansatt ny daglig leder

Det skriver Folken i en pressmelding.

Brodersen har siden 2011 vært ansatt som bookingsjef på Folken. Han har lang erfaring fra musikkbransjen med blant annet prosjektledelse, plateselskapsarbeid og management.

– Jesper har lang fartstid på Folken og har et brennende engasjement for å bringe huset inn i en ny og spennende fase. Han har stort nettverk i kulturlivet lokalt og nasjonalt, og kjenner Folken i alle ledd. Jesper har spennende tanker om hvilken retning han ønsker at Folken skal være med å videreutvikle Stavanger som studentby. Styret er veldig fornøyd med ansettelsen og ser frem til å jobbe videre med Jesper, sier styreleder Anne Marie Lund.

Veldig glad

Selv er Brodersen glad for at styret viser han tillit og satser på han som ny daglig leder på Folken.

– Folken har de siste årene utviklet seg til en stødig og profesjonell kulturaktør med betydning for både nasjonalt kulturliv og Stavanger, og det er spennende prosesser i gang. Det føles godt for oss som jobber på dette fantastiske huset å merke at byen og studentbyen ønsker seg og har troen på et sterkt Folken, sier han.

– Folken leverer høy kvalitet som arrangør for publikum i regionen, og er i økende grad en reell aktør når beslutningstakerne diskuterer studentkultur og studenttrivsel. Nå skal vi gjennom denne pandemien for å fortsette det gode arbeidet, med den høye kompetansen vi har i organisasjonen og den sterke ryggraden vi har i de frivillige, legger Jesper Brodersen til.