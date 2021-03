Jente (15) skal ha vært voldelig mot politiet

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 15 år gammel jente fra Sola. Tiltalen lyder på at hun ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.

Hendelsen skal ha funnet sted natt til 31. oktober i fjor på barnevernsvakten ved Stavanger politistasjon. Der skal hun ha kastet en mobiltelefon mot en ansatt i barnevernet og veltet bordet foran seg. Da en politibetjent forsøkte å få kontroll på henne skal jenta ha tatt tak i slipset og politikortet med nøkler og mobilbrikke som politibetjenten hadde rundt halsen og dratt i dette til det røk.

Like etter i forbindelse med at politibetjenten forsøkte å få gjenstandene tilbake igjen skal det ha oppstått et basketak. I forbindelse med dette skal politibetjenten ha holdt henne fast i beina. Hun skal da ha slått politibetjenten i ansiktet med knyttet neve. Hun skal også ha kløpet politibetjenten og en annen politibetjent som var kommet til flere ganger på armene deres.

Også den 19. november i fjor skal hun ha utsatt en politibetjent på barnevernsvakten for vold. Blant annet skal hun ha kalt politibetjenten for J**** f****, sparket vedkommende i beinet og klort vedkommende til blods på begge hender.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 25. februar.

