Svindlet Nav, forsto at «det ble feil» og at «han var ute å kjøre»

I tidsrommet fra 4. september til 24. desember 2017, samt fra 19. februar til 27. mai 2018 sendte 50-åringen meldekort til Nav der han opplyste at han ikke hadde arbeidet.

I disse periodene jobbet han faktisk 855 timer for to arbeidsgivere. Dette førte igjen til at han fikk utbetalt 114.448 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

50-åringen forklarte i Jæren tingrett at han tidligere hadde mottatt dagpenger og at han på gjerningstiden visste at han ikke hadde rett på dette dersom han jobbet.

Ifølge 50-åringen forsto han at «det ble feil» da han svarte nei på meldekortene spørsmål om han hadde arbeidet i periodene og at han forsto at «han var ute å kjøre».

Ifølge 50-åringen hadde han imidlertid krav på dagpenger i slutten av 2018 uten å søke om det, og at dette igjen hadde ført til at Nav ikke hadde hatt noe tap.

Det mente ikke Jæren tingrett som også kom til at mannen skulle dømmes for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at mannen tidligere er dømt for bedrageri.

Straffen ble fengsel i 30 dager og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

