Kjørte i minst 200 km/t på E 39

Kjøreturen fant sted på E 39 22. desember 2019, omkring klokken 01.00, med to passasjerer i bilen.

I Jæren tingrett forklarte en politibetjent at han kjørte ut på E 39 fra Madlaveien i Stavanger i en sivil politibil og lå bak 20-åringens bil. Da han på et tidspunkt registrerte at 20-åringen kjørte i 117 km/t slo han på blålysene for å få ham til å kjøre av ved Forus. I stedet fikk 20-åringen panikk og akselererte bilen opp til en fart på over 200 kilometer i timen. Politibetjenten fulgte etter, men klarte ikke å holde følge til tross for at han kjørte i den sivile politibilens toppfart som var 200 kilometer i timen.

Ifølge en av passasjeren skal de ha vært oppe i 240 kilometer i timen, og begge passasjerene har gitt uttrykk for at farten var svært høy, at de kjørte sikksakk mellom biler, og at de var redde og fryktet for livet sitt. Jæren tingrett kom til at 20-åringen skulle dømmes for å ha kjørt i minst 200 kilometer i timen og at han hadde unnlatt å stoppe for politiet. I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt gammel og dømte ham til fengsel i 50 dager. I tillegg ble han fradømt førerretten i 39 måneder.

For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

