Kjørte bil og hadde 1,91 i promille

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Jæren tingrett.

Kjøreturen fant sted 13. juni i fjor, omkring klokken 05.00, på Gamle Stokkavei i Sandnes.

En blodprøve tatt omkring 80 minutter etter kjøringen viste en promille på 1,91.

Utover den betydelige alkoholpåvirkningen viste retten til at det ikke var opplyst om konkrete faresituasjoner under kjøringen, og retten la også vekt på at 23-åringen hadde vært alene i bilen, og at det var snakk om en relativt kort kjørestrekning.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 18 dager og 10.000 kroner i bot.

I tillegg mistet han også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.

