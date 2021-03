Får 24 millioner kroner – finansieringen av medisinstudiet er dekket

Det skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding tirsdag.

At Ulla-Førre-fondet bidrar med 24 millioner kroner til medisinutdanning ble vedtatt i et styremøte tirsdag.

– Studiet vil gi et løft for utdanning, forskning og helse i hele Rogaland, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).

Finansieringen er dekket

Med disse midlene blir hele finansieringen av medisinstudiet dekket – før saken er behandlet i regjeringen og på Stortinget.

– Dette er et sterkt signal til regjeringen og Stortinget. Vi viser at hele fylket står sammen om å få medisinutdanningen på plass. Vi trenger omstilling i vår del av landet og viser med all tydelighet at vi er klare til å bidra med penger, kunnskap og vilje. Vi ønsker denne viktige kompetansen til vår region, og tar offensive beslutninger for å sikre nyetableringer som gir arbeidsplasser og velferd i framtiden, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, ønsker å takke Ulla-Førre-fondet.

– Dette er en fantastisk nyhet for UiS. Vi har med dette fått på plass hele finansieringen på 84 millioner kroner til medisinutdanningen ved UiS som vi trenger til oppstartfasen. UiS har tidligere mottatt 40 millioner kroner i oppstartsfinansiering til medisinutdanning ved UiS fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, 10 millioner fra Folke Hermansen AS og 10 millioner fra Universitetsfondet AS, sier Mohn.