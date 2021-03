Mann svindlet Nav – merket ikke at han fikk 9000 kroner i dagpenger hver 14. dag

Den 34 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Ifølge tiltalen skal mannen i perioden fra 6. juni til 6. oktober ha ført null timer på meldekortene han sendte til Nav. I den aktuelle perioden skal han ha jobbet for to arbeidsgivere.

Ifølge 34-åringen hadde han i forhold til den ene arbeidsgiveren fått opplyst av saksbehandler i Nav at disse timen ikke skulle føres da arbeidet fant sted etter ordinær arbeidstid.

Når det gjaldt den andre arbeidsgiveren hevdet 34-åringen at oppføringen på null timer måtte skyldes en feil i systemet eller hans bruk av dette. 34-åringen hevdet også at han ikke merket at han fortsatt fikk ledighetstrygd inn på kontoen sin.

Det mente ikke Stavanger tingrett og viste til at det ikke foreligger noen systemfeil som fører til at innførte timer slettes og erstattes med null timer.

«Endelig framstår det som lite trolig at tiltalte som har en anstrengt økonomi, ikke skulle merke at han mottok rundt 9000 kroner i ledighetstrygd hver 14. dag over en periode på flere måneder», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 36 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

