Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet BO3 Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 306.740 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Byggefirmaet har holdt til i Sandnes. Jæren tingrett viste til at det er utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent.

«Skyldneren ved styreleder har også erkjent å være insolvent, og hans forklaring om selskapets økonomiske situasjon underbygger at det er riktig. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli holdt 24. mars.

