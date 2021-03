Vogntog i autovernet – hindret trafikken på E 39

Politiet opplyser at de er på vei til Runaskaret på E 39 i Bjerkreim søndag formiddag.

Her har et vogntog kjørt i autovernet og sperrer veien slik at E 39 nå er stengt for trafikk.

– Det er usikkert hvor lenge veien blir stengt. Det vil bli skiltet omkjøringer, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Omkjøringer blir skiltet via Egersund for reisende fra sør og over Bue for reisende fra nord, opplyser politiet.

Åpnet i 13-tiden

Rundt klokken 13.00 søndag ble E 39 åpnet for trafikk igjen.

– Det er manuell dirigering forbi stedet vogntoget sto. Dette fordi det ligger bark i veibanen som skal trekke til seg diesel som ble sølt ut i forbindelse med ulykken, opplyser operasjonsleder.

