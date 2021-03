Brann i garasje spredde seg - full fyr i bolig

Nødetatene fikk melding om brann i garasje i Vestringen på Nærbø i Hå tidlig søndag morgen

Meldingen kom klokken 06.17 og da brannvesenet kom til stedet var det full fyr i garasjen med videre spredning til huset på adressen.

Kan spre seg

Like over klokken 07.00 meldes det at boligen også er i full fyr. Og at det er fare for videre spredning.

– Det er full overtenning i huset og det jobbes med å hindre spredning til omkringliggende hus, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det er per nå ikke meldt om savnede personer eller skade på personer som følge av brannen, melder politiet.

Like før klokken 08.00 søndag morgen melder operasjonsleder at det er kontroll på brannen.

– Mannskap fra brannvesenet hindret spredning til omkringliggende hus, opplyser operasjonsleder.

Brannvesenet driver nå med etterslukningsarbeid på stedet.