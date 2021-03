Skal ha sagt «j**** homo, f**** og horemor» på Nav-kontor

56-åringen må møte i Stavanger tingrett 18. mars. Blant annet er han tiltalt for plagsom, skremmende og hensynsløs atferd.

17. februar i fjor skal han ha vært på et Nav-kontor. Der skal han ha oppført seg høylytt, banket i døren og risset i et nyoppført skilt på døren. I kontakt med ansatte på stedet skal han ha sagt «fittehomo, jævla fitte, jeg skal dra ned buksen og drite deg i trynet, du må passe deg, skal hente kompisene mine» eller lignende.

Også dagen etter dette skal han ha kommet med sjikanerende uttalelser.

31. august i fjor skal 56-åringen på nytt ha vært på et Nav-kontor. Også denne gangen skal han ha vært høylytt og opptrådte aggressivt ved at han en boks med papirtørkle i mottaket på stedet, for deretter å kaste en flaske desinfeksjonsmiddel i veggen for så å velte et bord.

Denne gangen skal han ha sagt «jævla homo, fitte og horemor» til dem som befant seg på stedet.

21. mai 2019 skal han også ha kommet med en hatefull ytring til en ansatt på et apotek.

4. juni 2019 skal han også ha kommet med trusler på Nav-kontoret.

