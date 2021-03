Gir bort 1000 liter øl for å støtte utelivet

Denne helgen åpner flere av utestedene i Stavanger igjen, og i den anledning har Salikatt Bryggeri bestemt seg for å gi bort 1020 liter ferskt øl for å vise at de setter pris utestedene som har hatt en tøff periode.

– Vi gjør dette for å vise at vi setter pris på de utelivskundene vi har. Mange ligner på oss fordi de legger litt av livet sitt inn i å drive disse stedene. Så hjelper dette kanskje litt på vei nå i oppstarten, når utestedene ikke har hatt inntekt på lang tid, sier Bjarte Halvorsen i Salikatt Bryggeri til RA.

Salikatt Bryggeri skriver på Facebook at de bestemte seg tidlig for å vise at de setter pris på dem ved å brygge en batch øremerket kundene deres i utelivet og gi den bort gratis. Det vil si, til prisen av alkoholavgiften, som er den billigste lovlige prisen man kan ta.

Ølet er en NEIPA / WC krysning på 6.5%,brygget med malt fra Bonsak Gårdsmalteri og humlet med Citra-, Vic Secret- og HBC 568-humle.

– Så hvis du skal på Bøker og Børst, Cardinal, Cirkus, På Kornet, Local eller Øst i helgen. Ta en Skål for utelivet, oppfordrer Salikatt Bryggeri på Facebook.

Vokser sakte men sikkert

Halvorsen håper andre bryggerier blir inspirert til å gjøre det samme.

– Men sånn som det er med utestedene nå er det mange bryggerier som har mistet mye av kundegrunnlaget sitt, så det er ikke sikkert så mange har anledning til å gjøre dette, selv om de nok skulle ønske det, påpeker han.

– Hvordan har det gått med Salikatt Bryggeri det siste året da?

– Det har egentlig gått veldig bra. Vi driver veldig nøkternt, og vi vokser sakte men sikkert. Vi har god vekst og fokuserer utelukkende på kvalitet, og har gjort det bra på den fronten, spesielt det siste året egentlig, sier Halvorsen.