19-åring dømt til fem års fengsel for drapsforsøk

Drapsforsøket mannen nå er dømt for, skjedde natt til 6. mai i en blokk i Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Han skal da ha knivstukket en mann tre ganger i mageregionen.

Ifølge tiltalen overlevde fornærmede fordi han «kom seg unna, og adekvat medisinsk behandling ble iverksatt i tide». Han ble likevel alvorlig skadd og mistet flere liter blod.

En annen mann ble stukket i låret og i baken.

Bakgrunnen for hendelsen var at tiltalte noen dager før hadde blitt lurt i en narkotikahandel og deretter blitt truet med bank. 19-åringen har derfor hevdet at han handlet i nødverge, men det er ikke Stavanger tingrett enig i. Rettens flertall finner det bevist at han forsøkte å drepe den ene av de to han knivstakk i blokken i Sandnes.

Også en tredje mann på stedet skal ha blitt knivstukket av 19-åringen. I tillegg sto 19-åringen tiltalt for å ha knivstukket en mann i Stavanger tre dager tidligere.

Avisen har ikke lyktes i å komme i kontakt med tiltaltes forsvarer, men skriver at alt tyder på at dommen vil bli anket videre til lagmannsretten. 19-åringen har ikke erkjent straffskyld.