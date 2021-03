Like før klokken 16.00 meldte Sør-Vest politidistrikt om en trafikkulykke ved Diagonalen på E39.

Politiet skriver på Twitter at det er store trafikale problemer på stedet.

Kort tid etter melder politiet at det skal være snakk om en påkjørsel bakfra, og at to biler må ha berging.

Uhellet har skjedd på avkjøringen ned til Diaginalen i retning Stavanger.

Det skal ikke være snakk om personskade, melder politiet.