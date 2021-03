Skal ha underslått 158.847 kroner fra kvinne

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 32 år gammel kvinne. Tiltalen lyder på grovt underslag der det er lagt vekt på at verdien av underslaget er betydelig, at underslaget har pågått over lengre tid og at det er begått ved brudd på særlig tillit som følger med en stilling.

Grunnlaget for tiltalen er at hun i perioden fra mai 2017 til desember 2019, i egenskap av å være primærkontakt for en kvinne på et bofellesskap i Stavanger, skal ha tilegnet seg 158.847 kroner fra kvinnen. Dette ved at hun flere ganger skal ha overført penger fra hennes konto og brukte bankkort tilhørende kvinnen til egne varekjøp.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 9. april og krav om erstatning vil bli satt fram av fornærmedes bistandsadvokat.

