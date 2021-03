Halvparten av studentene har følt på mer ensomhet

Mer enn 30.000 studenter har svart på den årlige undersøkelsen Studiebarometret som undersøker opplevd studiekvalitet. Det store bildet er at studentene er omtrent like fornøyde, eller i høyden litt mindre fornøyde, med 2020 sammenlignet med 2019.

Rapportforfatterne er lett overrasket over at koronaåret 2020 ikke skiller seg mer fra 2019.

– En del av forklaringen på at endringene i mange tilfeller er forholdsvis små, kan være at studentene innledningsvis blir bedt om å svare på bakgrunn av opplevelsene sine hittil i studieprogrammet, heter det i rapporten.

Seks av ti studenter er fornøyde med det sosiale miljøet mellom studentene. 20 prosent er misfornøyde. I fjor var nesten sju av ti fornøyde og 15 prosent misfornøyde. Undersøkelsen bekrefter at koronaepidemien har hatt negativ effekt på det sosiale miljøet.

– Om lag halvparten av studentene oppgir at de har følt seg mer ensomme etter 12. mars. Et stort flertall på 77 prosent er enige i at de savner studiemiljøet de hadde før 12. mars, heter det i rapporten.

Jobber like mye

Til tross for omfattende nedstengninger og massepermitteringer, jobbet studentene omtrent like mye i fjor som året før. Sju av ti opplyser at de ikke har mistet inntekt som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing. En av fem oppga at de mistet inntekt i fjor.

Bare 20 prosent av studentene oppga at de har tilgang til egnet sted å studere når campus stenger ned. Fire av ti svarte «Ja, men ikke godt egnet», mens 42 prosent svarte nei.

På spørsmål om koronatiltakene har fått følger for studieprogresjonen, svarer 6 prosent at de må utsette ett semester eller mer. For seks av ti får ikke koronatiltakene noen følger for studieprogresjonen.