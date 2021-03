Mann siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand

Onsdag ettermiddag meldte Sør-Vest politidistrikt at de hadde stanset en mann i 40-årene på Vestre Platå.

– Siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Vedkommende slo ut på narkotika ved prøvetaking, skriver politiet på Twitter.

Litt tidligere samme dag hadde politiet kontroll på Madlaveien, Grannes.

Her ble det utstedt tre forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring.

Det ble også utstedt et gebyr for manglende bruk av bilbelte, opplyser politiet på Twitter.

Også på Sola var det kontroll onsdag ettermiddag.

Her gjennomførte UP en fartskontroll på Flyplassvegen, hvor det ble utstedt elleve forenklede forelegg og høyeste hastighet i 60-sonen ble målt til 79 km/t.