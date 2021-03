To sjåfører anmeldt – nye sjåfører måtte på plass før bilene fikk kjøre videre

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To sjåfører ble anmeldt da de ikke hadde gyldig førerrett og gyldig YSK under transportoppdraget, og her måtte en ny sjåfør på plass før bilene fikk kjøre videre.

To vogntog fikk også kjøreforbud på grunn av at de var lenger enn lovlig lengde, og dette måtte sjåførene ordne på før videre kjøring.

Én varebil fikk kjøreforbud på grunn av at den ikke var omregistrert og hadde overlast. Det var 300 kilo over den lovlige vekten som den er registrert for. Sjåføren måtte også laste av og betale omregistrering på kjøretøyet for å kjøre videre.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for lang last. Sjåføren måtte merke kjøretøyet med lykter før han fikk kjøre videre

Resultatet etter vinterutrustningskontrollen var stort sett alle som var inne til kontrollplassen hadde med seg riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk.

