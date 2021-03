Skal ha vist «fingeren» til parkeringsvakt og sagt «fuck off»

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel mann fra Sandnes.

Hendelsen skal ha funnet sted omkring klokken 11.00 i Sandnes sentrum 3. mars i fjor.

I forbindelse med at parkeringsvakten var i ferd med å utferdige et gebyr for parkering på fortauet, skal han ha vist «fingeren» til parkeringsvakten og slått/dunket parkeringsvakten i brystet og sagt «fuck off».

Saken skal opp i Jæren tingrett 1. mars i år.

