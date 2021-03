Stappet i seg amfetaminet da han så politiet

48-åringen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Ifølge tiltalen kjørte han bil 2. mars i fjor omkring klokken 20.30 mens han var ruset av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en alkoholpromille på over 0,5.

Ifølge 48-åringen hadde han hentet en venn av ham i Stavanger og rundt klokken 20.50 hadde satt han og vennen i bilen mens denne var parkert. En politipatrulje kom til stedet og denne fattet mistanke om at han hadde kjørt i ruset tilstand. Resultatet av blodprøven viste at tiltalte var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

Kastet i seg amfetaminet

48-åringen forklarte i retten at han kastet i seg amfetamin da han så politiet komme, for å unngå̊ å bli tatt med dette på seg. Narkotiske tabletter har han framholdt at han ikke har inntatt verken i form av legemidler eller annet.

Retten kom til at all rimelig tvil skulle komme 48-åringen til gode og kunne ikke utelukke at han hadde greid på innta amfetaminet da han så politiet komme. Samtidig kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt mens han var påvirket av narkotiske tabletter. Straffen ble fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 20.000 kroner. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge førerprøven på nytt for å få denne tilbake.

