Skal ha truet med å voldta politibetjenter

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 29 år gammel mann fra Randaberg. 31. mai i fjor skal 29-åringen ha vært voldelig mot en mann på Rennesøy. Dette ved at han tok tak i kjevene hans og slo/dyttet hodet hans kraftig bakover.

Da politiet kom skal 29-åringen ha satt seg kraftig til motverge ved å stritte imot med kroppen slik at politiet måtte legge ham i bakken og påføre ham håndjern.

Under pågripelsen og under transport til arresten skal han flere ganger ha sagt at han skulle voldta, skade og drepe politibetjentene og skade deres familier.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 12. mars og han er også tiltalt for å ha brukt amfetamin og diverse narkotiske tabletter forut for voldsepisoden.

LES OGSÅ: Kvinne ble dårlig da hun ruset seg – fant 107 gram amfetamin i kaffeboks

LES OGSÅ: Stappet i seg amfetaminet da han så politiet