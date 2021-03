Ny studentleder fra Stavanger

Det melder Tekna i en pressemelding.

Erlend Hermansen studerer industriell økonomi ved Universitetet i Agder i Grimstad,og har vært leder av den lokale studentgruppen der i flere år.

I valgkomiteens innstilling ble det vist til at han brenner for pyskisk helse for studenter, og at satsingen på det fornybare skiftet skal bli sterkere.

– Koronasituasjonen gjør at mange studenter sliter med isolasjon og ensomhet. Det er viktig å kunne tilby digitale møteplasser og gjøre det vi ellers kan for at studentene får en best mulig studietid, sier Hermansen, i pressemeldingen.

Han er også opptatt av å sette søkelyset på klimakrisen og det grønne skiftet.

– Jeg har en bachelor i fornybar energi, og jeg har stor tro på teknologiutvikling og politisk satsing på grønn omstilling, sier han.

Tekna har over 12 500 studentmedlemmer, og er en av de største studentforeningene i landet. Ifølge pressemeldingen er alle som studerer naturvitenskap eller teknologi og planlegger å ta en master medlemsberettiget.

Tekna har 12 studentgrupper i Norge, og to i utlandet. Foreningen har totalt over 87 000 medlemmer, og er den største foreningen i Akademikerne.