Kvinne ble dårlig da hun ruset seg – fant 107 gram amfetamin i kaffeboks

30-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

25. februar 2019 ble det funnet 107,46 gram amfetamin i boligen hans. 30-åringen hadde denne dagen avtalt med en kjenning at denne skulle komme med et parti amfetamin som skulle oppbevares hos ham i påvente av videresalg. Idet kjenningen og dennes venninne kom til tiltaltes leilighet, ble tiltalte vist amfetaminet som var pakket i poser. Amfetaminet ble lagt i tiltaltes kaffeboks og skjult bak en inspeksjonsluke i veggen.

Ble dårlig

I løpet av oppholdet i leiligheten ble kameratens venninne dårlig som følge av for høyt inntak av rusmidler, og ambulanse ble tilkalt. I den anledning ble også politiet varslet. Da politiet kom til stedet ble leiligheten gjennomsøkt og amfetaminet ble funnet. Retten kom til at saken var blitt gammel og at dette skulle få betydning i forbindelse med straffeutmålingen. Dermed kom Stavanger tingrett kom til at straffen skulle settes til fengsel i 8 måneder, som i sin helhet gjøres betinget med en prøvetid på to år på det særvilkår at han i prøvetiden underkaster seg og gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

