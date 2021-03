Ble gitt gebyr på 13.250 kroner og fikk ikke kjøre videre

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 lørdag og resultatet var følgende:

Totalt 43 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, av disse kjøretøyene ble ti plukket ut for nærmere kontroll.

Resultatet etter Vinterutrustningskontrollen: Stort sett alle som var inne til kontrollplassen hadde med seg riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk.

Det ble i tillegg kontrollert beltebruk på tungekjøretøy, én passasjer fikk gebyr på 1500 kroner grunnet ikke brukt sikkerhetsbelte.

Alle kjøretøy var inne på kontrollplassen ble kontrollert for vekt, et vogntog fikk gebyr for overlast. Drivaksel på dette kjøretøyet veide 14.000 kilo, noe som var 2500 kilo over den tillatte maksgrensen på 11.500 kilo. Overlasten var et direkte resultat av at vogntoget som hadde to aksler hadde aktuell totalvekt mer enn 19000 kilo. Sjåføren måtte betale et gebyr på 13.250 kroner og fikk pålegg om å avlaste for å komme ned til lovlig vekt, eller så måtte sjåføren bytte trekkbilen til en tre akslet trekkvogn før videre kjøring.

Et utenlandsk kjøretøy med toakslet trekkvogn hadde full last og fikk bruksforbud grunnet overlast på styreakselen. Sjåføren måtte skaffe seg en treakslet trekkvogn fra et norsk firma for å klare seg ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Manglene gikk ut på sort film og eksos støy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud og pålegg om å fjerne disse før videre kjøring.

