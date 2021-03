Lørdag morgen opplyste Sandnes kommune at de registrerte to nye smittetilfeller fredag. To barn i alderen 0-10 år har testet positivt på koronaviruset. Smitten kommer fra nærkontakter.

Både torsdag og fredag kunne kommunen melde om null nye smittetilfeller.

Ingen nye tilfeller

Fredag testet 302 personer seg i Stavanger. Ingen av disse ga positivt utslag på koronaviruset.

Dette er andre dagen på rad med null smittetilfeller i kommunen.

I februar har det fram til nå vært fire positive tester mens det i januar var hele 483 som testet positivt i Stavanger.