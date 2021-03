Ingrid Sandvik i Topp Sopp AS inne i «sommerrommet». Her er det mørkt og varmt, slik at soppen skal få en følelse av å være under jorden. Fredag vant Ingrid og mannen Joakim Skarpsno Aarrestad årets grønne under finalen av Det Norske Måltid. (Tone Helene Oskarsen)