Påvirket av ecstasy og kjørte på feil side av rundkjøring

22. september i fjor, omkring klokken 03.30, var den 16 år gamle gutten ute og kjørte bil på Bybrua i Stavanger.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett kom gutten med en uforbeholden tilståelse.

Retten kom blant annet til at han skulle dømmes for uaktsom kjøring. Dette ved at han holdt for høy fart inn i en rundkjøring og kjørte på venstre side. Stavanger tingrett kom også til at han hadde unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn. Naturlig nok ble han også dømt for kjøring uten å ha gyldig førerkort og for å ha kjørt bilen mens han var påvirket av ecstasy.

Straffen ble 21 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år på det særvilkår at han i prøvetiden gjennomfører ungdomsoppfølgning i konfliktrådet med varighet på seks måneder.

Han fikk også en bot på 2000 kroner og 12 måneders sperrefrist på erverv av førerrett.

